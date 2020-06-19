Beşiktaş'ta sürpriz; Boateng Denizli'de yok

Beşiktaş'ta, Denizlispor maçı kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida, hazır olmadığı belirtilen Dorukhan Toköz ve ayrıca Kevin Prince Boateng'i kafileye dahil etmedi.Dakikalar sonra Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'in sağlık durumuyla ilgili resmi siteden açıklama yaptı."Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle listede olmayan Domagoj Vida yerine, genç yetenek Erdoğan Kaya'nın stopere geçmesi bekleniyor.Forvette Burak Yılmaz, formasına kavuşurken; 10 numara pozisyonunda ise; Adem Ljajic'in oynayacağı ifade edildi.Beşiktaş'ta sol kanatta performansı tepki çeken Diaby ise, kulübeye geçecek ve Jeremain Lens ilk 11'e dönecek.