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Beşiktaş'ta kupa maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin ilk ayağında Vodafone Stadı'n da Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta kupa maçı hazırlıkları başladı
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26 Şubat 2018 14:34
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş'ın dün Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmanda diğer oyuncuların ise kondisyon, esneme çalışmaları ve istasyon koşuları yaptığı bildirildi.

Top kontrolü, pas çalışmaları, minik kale maç, dar alanda kontrollü oyun organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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