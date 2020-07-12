Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'a forma şansı doğdu

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Kartal Kayra Yılmaz, forma için yeni bir şans kazandı.

Haber; Akşam
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'a forma şansı doğdu
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12 Temmuz 2020 11:22
Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişen isimler arasında yer alan Kartal Kayra Yılmaz, idman performansıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada forma giyen ve A Takım'da alternatif isimler arasında yer alan Kartal'ın, Yeni Malatyaspor karşısında Atiba'nın yokluğunda Necip forma giyse bile ikinci yarıda süre alabileceği öğrenildi.

Kartal Kayra, bu sezon Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki oyuncuyu U19 Elit Ligi'nde de 6 kez Beşiktaş formasını terletti.



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