Beşiktaş'ta Boateng sezon sonu gidiyor

Beşiktaş, bonservisi Fiorentina'da olan Boateng ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Boateng sezon sonu gidiyor
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29 Haziran 2020 16:07
Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boeteng ile ilgili karar verildi.

Beşiktaş ile olan sözleşmesindeki "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" opsiyonunu kendi isteği ile kaldıran Boateng, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönecek.

Beşiktaş'tan yarım sezon için 300 bin euro alan Boateng, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi durumunda 600 bin euro kazanacaktı.



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