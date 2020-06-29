Beşiktaş'ta Boateng sezon sonu gidiyor

Ahmet Nur Çebi: "Boateng'in 1 milyon 700 bin euro opsiyonu vardı ama kaldırdı. 'Bana zorla bağlı kalmayın, ben top oynamak istiyorum' dedi ve opsiyonu kaldırdık"



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— Sporx (@sporx) June 21, 2020

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boeteng ile ilgili karar verildi.Beşiktaş ile olan sözleşmesindeki "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" opsiyonunu kendi isteği ile kaldıran Boateng, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönecek.Beşiktaş'tan yarım sezon için 300 bin euro alan Boateng, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi durumunda 600 bin euro kazanacaktı.