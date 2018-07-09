Beşiktaş'ta Babel ve Medel sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaşlı futbolcular Ryan Babel ve Gary Medel, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.
Sağlık kontrollerinin, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.
Sağlık kontrollerinin, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın