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Beşiktaş'ta Babel ve Medel sağlık kontrolünden geçirildi

Ryan Babel ve Gary Medel, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Babel ve Medel sağlık kontrolünden geçirildi
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09 Temmuz 2018 13:30
Beşiktaşlı futbolcular Ryan Babel ve Gary Medel, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.

Sağlık kontrollerinin, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.

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