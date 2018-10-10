Beşiktaş'ta Adem Ljacic şoku

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljacic, Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun Karadağ ve Romanya maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldığı açıklandı.
Sırp oyuncunun sağ bacağında bir sakatlığının olduğu ve tedavi için İstanbul'a gittiği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun Karadağ ve Romanya maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldığı açıklandı.
Sırp oyuncunun sağ bacağında bir sakatlığının olduğu ve tedavi için İstanbul'a gittiği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın