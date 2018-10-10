  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Beşiktaş'ta Adem Ljacic şoku

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljacic, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Adem Ljacic şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2018 15:11
Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljacic, Sırbistan Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun Karadağ ve Romanya maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldığı açıklandı.

Sırp oyuncunun sağ bacağında bir sakatlığının olduğu ve tedavi için İstanbul'a gittiği bildirildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için