Beşiktaş'ta 8 gol, 7 isim

Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın bu sezon attığı 8 gol, 7 farklı isimden geldi.



Bernard Mensah, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'den sonra Atiba ve Aboubakar'ın da bu sezon gol sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta Larin de ikinci golüne imza attı.



ATIBA VE ABOUBAKAR'DAN SİFTAH



Takımlarının ilk 2 golünü kaydeden Atiba ile Aboubakar bu sezon ilk gollerine ulaştı.



Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de 12 gol kaydeden Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golüne imza attı.



Beşiktaş, ikinci penaltı golünü kaydetti.



