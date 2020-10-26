Beşiktaş'ta 8 gol, 7 isim

Beşiktaş'ın bu sezon attığı 8 golde 7 farklı isim golü atan oyuncu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta 8 gol, 7 isim
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26 Ekim 2020 23:23
Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın bu sezon attığı 8 gol, 7 farklı isimden geldi.

Bernard Mensah, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'den sonra Atiba ve Aboubakar'ın da bu sezon gol sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta Larin de ikinci golüne imza attı.

ATIBA VE ABOUBAKAR'DAN SİFTAH

Takımlarının ilk 2 golünü kaydeden Atiba ile Aboubakar bu sezon ilk gollerine ulaştı.

Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de 12 gol kaydeden Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Beşiktaş, ikinci penaltı golünü kaydetti.



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