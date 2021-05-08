Beşiktaşlı Cyle Larin, İngilizlerin radarında!

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın ligin zirvesinde yer almasına büyük katkı veren Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin gündeminde.



İngiliz basınından 90min.com'un haberine göre, Kanadalı golcü ile İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüpleri West Ham United ve Tottenham ilgileniyor. Tottenham'da Daniel Levy, Harry Kane'in takımdaki geleceğinin belirsiz olmasının yanı sıra Carlos Vinicius sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceği için lacivert beyazlıların Larin'e yöneldiği belirtildi.



Almanya ve Fransa'dan da talipleri var



West Ham'ın ise Ocak ayında Ajax'a giden Sebastien Haller'in yerini 26 yaşındaki futbolcuyla doldurmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan haberde Cyle Larin'in Almanya ve Fransa'dan da birçok talibi olduğu vurgulandı.



Bu sezon 41 resmi maça çıkan Cyle Larin, 23 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



