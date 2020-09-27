Beşiktaş'ın Nikola Kalinic için son teklif!

İmza parası alamadığı için 3 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki Nikola Kalinic için Beşiktaş son teklifini yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah
Beşiktaş'ın Nikola Kalinic için son teklif!
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27 Eylül 2020 10:31
Vincent Aboubakar'dan sonra Nikola Kalinic'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon Euro'ya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro talep etmişti. Bunun üzerine Kartal, imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin Euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin Euro'ya çıktı.

Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin Euro indirim yapması talep edildi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü Atletico Madrid'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

 



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