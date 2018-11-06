  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    Türkiye'den Mbappe'ye bir rakip çıktı, en iyi 15...
  •  
    Volkan'a teklif yaptılar! "Gel bizde oyna, abi ol"
  •  
    Süper Lig'e 11 haftada damga vuran 25 isim!..
  •  
    Akşam Veltins Arena'da "Ozan Kabak" yarışı var!

Beşiktaş'ın 5. haftada rakibi Segafredo Virtus Bologna

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacak

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın 5. haftada rakibi Segafredo Virtus Bologna
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 13:04
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.

Segafredo Virtus Bologna ise grubundaki 4 maçını da kazandı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için