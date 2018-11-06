Beşiktaş'ın 5. haftada rakibi Segafredo Virtus Bologna

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'yı konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.
Segafredo Virtus Bologna ise grubundaki 4 maçını da kazandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.
Segafredo Virtus Bologna ise grubundaki 4 maçını da kazandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın