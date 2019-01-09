Beşiktaş'ı tehdit etti; 'FIFA'ya gideriz'

"7 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR"

'ta Vagner Love konusunda kriz devam ediyor. Kadro dışı bırakılan Brezilyalı yıldız için menajerinden siyah-beyazlı ekibe tehdit gibi bir açıklama geldi.Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "" ifadelerini kullandı.Daha önce de Love'ın Beşiktaş'tan 7 aylık maaşını ve bonservisini talep ettiği, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardığı kaydedilmişti.Corinthians, bonservisini ele alması durumunda Vagner Love ile sözleşme imzalayacak.