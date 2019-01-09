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Beşiktaş'ı tehdit etti; "FIFA'ya gideriz"

Beşiktaş'tan ayrılmak için alacaklarını ve bonservisini talep eden Vagner Love ile ilgili avukatından açıklama geldi: "FIFA'ya gideriz"

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ı tehdit etti; 'FIFA'ya gideriz'
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09 Ocak 2019 19:14
Beşiktaş'ta Vagner Love konusunda kriz devam ediyor. Kadro dışı bırakılan Brezilyalı yıldız için menajerinden siyah-beyazlı ekibe tehdit gibi bir açıklama geldi.

Tecrübeli oyuncunun avukatı Diogo Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada oyuncunun alacaklarının ödenmesini talep ederken, "Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz var ancak eğer oyuncunun maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız. Bu olursa, sadece ödenmemiş maaşlarını ödemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda sözleşmesinin kalan 18 aylık dönemi için de ödeme yapmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

"7 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR"

Daha önce de Love'ın Beşiktaş'tan 7 aylık maaşını ve bonservisini talep ettiği, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardığı kaydedilmişti.

Corinthians, bonservisini ele alması durumunda Vagner Love ile sözleşme imzalayacak.

 

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