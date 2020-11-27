Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında atışma

Derbide Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe de çok gecikmeden buna cevap verdi.
Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı.
FENERBAHÇE'NİN CEVABI
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın paylaşımından kısa süre sonra Siyah-Beyazlılar'a cevap verdi.
Sarı-Lacivertlilerin paylaşımında; 'algı' kelimesi üzerinden ezeli rakibe gönderme yapıldı.
Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı.
FENERBAHÇE'NİN CEVABI
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın paylaşımından kısa süre sonra Siyah-Beyazlılar'a cevap verdi.
Sarı-Lacivertlilerin paylaşımında; 'algı' kelimesi üzerinden ezeli rakibe gönderme yapıldı.