Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında atışma

Beşiktaş, derbi maçı öncesinde penaltılar üzerinden paylaşım yaptı. Fenerbahçe de kısa süre içinde bu paylaşıma cevap verdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında atışma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2020 20:31
Derbide Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe de çok gecikmeden buna cevap verdi. 

Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." yazıldı.



FENERBAHÇE'NİN CEVABI

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın paylaşımından kısa süre sonra Siyah-Beyazlılar'a cevap verdi. 

Sarı-Lacivertlilerin paylaşımında; 'algı' kelimesi üzerinden ezeli rakibe gönderme yapıldı. 





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için