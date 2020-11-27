Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında atışma

Derbide Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş, penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe de çok gecikmeden buna cevap verdi.Beşiktaş hesabından yapılan ve twitter'ın etiketlendiği paylaşımda; "" yazıldı.Fenerbahçe, Beşiktaş'ın paylaşımından kısa süre sonra Siyah-Beyazlılar'a cevap verdi.Sarı-Lacivertlilerin paylaşımında; 'algı' kelimesi üzerinden ezeli rakibe gönderme yapıldı.