Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuşuyor

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'e kısa bir süre içerisinde resmen kavuşacak. İşte ayrıntılar...

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuşuyor
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21 Temmuz 2021 17:59
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlıların 4.5 milyon euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.

24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.

Rosier, geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.




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