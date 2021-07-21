Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuşuyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Siyah-beyazlıların 4.5 milyon euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.Rosier, geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.