⚽18' Güven

🟥45' Hakan

⚽84' Larin

⚽90+2' Oğuzhan



Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.



✔Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a rakip olduğu 5. maçta ilk kez kazandı. pic.twitter.com/0HT1uVcMyB



— Sporx (@sporx) December 28, 2020

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

GÜVEN, 10 MAÇ ARADAN SONRA İLK 11'DE

UTKU YUVAKURAN, 3 MAÇ SONRA KADRODA

SİVASSPOR, POZİSYONLA BAŞLADI

BEŞİKTAŞ İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU

AYNI DAKİKADA 2 POZİSYON BİRDEN

HAKAN ARSLAN'A DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART

KONTROL TAMAMEN BEŞİKTAŞ'A GEÇTİ

CYLE LARIN FARKI ARTIRDI

OĞUZHAN ÖZYAKUP SKORU BELİRLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş adına maçtaki ilk golü 18. dakikada Güven Yalçın attı. Bu gol öncesinde taç olup olmadığına dair VAR incelemesi yapıldı ve onayın ardından gol kararı kesinlik kazandı.Bu pozisyonda taç olduğuna dair devre arasında hakem Arda Kardeşler'e telefonla itiraz eden Hakan Arslan, iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Cyle Larin, 84. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, 90+2. dakikada ceza sahası dışından attığı golle maçın skorunu belirledi.Üst üste 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 28'e yükseltti ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta iki maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 3 Ocak Pazar günü Kayserispor'a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise 2 Ocak'ta Denizlispor'u konuk edecek.Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.Siyah-beyazlı ekipte annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşısında gol aradı. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza'ın orta sahadaki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Fabrice N'Sakala yedek soyunurken, sağ bekte Rıdvan Yılmaz forma giydi. Geçen haftaki maçta yüzüne darbe alan ve gözü şişen Cyle Larin de Demir Grup Sivasspor mücadelesine yedek başladı. Larin'in yerine ilk 11'de Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı. Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu. Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu. Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.Mücadeleye daha atak başlayan ve topu daha çok kontrol eden Sivasspor oldu. Henüz 2. dakikada gole yaklaşan Sivasspor, Max Gradel ile pozisyon yakaladı. Yatabare'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortasında Rosier müdahalesiyle havalanan topta Hakan Arslan kafayla topu Gradel'e indirdi, Max Gradel ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı gelişine yarım vole vuruşu, son anda kaleci Ersin Destanoğlu topu çelmeyi başardı.Kısa paslarla Beşiktaş'a karşı etkili olan Sivasspor, 8. dakikada Fayçal Fajr ile de ceza sahası dışından bir kez daha etkili oldu.Sivasspor'un 15 dakikalık baskılı oyunu sonrası Beşiktaş takımı da oyuna ağırlığını koymayı başardı. 18. dakikada ilk etkili atağını düzenleyen Beşiktaş, golü de buldu.Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Rosier, Mensah'tan aldığı topu Ghezzal'e aktardı. Ghezzal topla buluştuktan sonra sağ çaprazdan sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği falsolu ortasında Güven Yalçın altıpasta kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderdi. Güven Yalçın, böylece bu sezon ligdeki ilk golünü attı.Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler Güven Yalçın'ın gol pozisyonundan önce topun tamamının dışarıdan gelip gelmediğinin incelenmesi için VAR sistemi ile iletişim kurdu ve 4 dakikalık inceleme sonucu gol geçerlilik kazandı.1-0'dan sonra Sivasspor tekrar topun hakimi oldu. Beşiktaş ise kapılan topları Ghezzal, N'Koudou ve Mensah gibi hızlı ön alan oyuncularına aktararak kontratak fırsatları aramaya başladı.Özellikle kanatları etkili kullanan Sivasspor, 33. dakikada Yatabare ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği ortasında Mustapha Yatabare'ni kafa vuruşunda yerden sekerek giden top yan direğe çarpıp tekrar oyun sahasına döndü.Dönen topla Beşiktaş, hızlı hücuma çıktı. Ghezzal, sıfıra indikten sonra içeriye çevirdiği topta Mensah altıpastan gelişine vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.Üst üste iki yaşanan iki gol pozisyonu sonrası oyunda tempo düştü. Üst üste gelen fauller ve top kayıplarıyla da iki takım oyun disiplininden kopmaya başladı. Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.İlk yarının bitiş düdüğünden sonra Sivasspor kaptanı Hakan Arslan, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun bir biçimde itirazlara başladı. Önce sarı kart gören Hakan Arslan, cep telefonuyla birlikte itirazlarını sürdürdü. Arda Kardeşler, yoğun ve sert itirazlar sonrası ikinci kez sarı kartına başvurdu ve Hakan Arslan'ı oyundan ihraç etti.Beşiktaş, 10 kişi kalan Sivasspor karşısında ikinci yarıya baskın bir oyunla başladı. Sivasspor ise Yatabare'yi ileride bırakarak tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Kısa paslarla oyunu kontrol eden Beşiktaş, Sivasspor'un ceza sahası önündeki savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Ceza sahası dışından şutlarla şansını deneyen Beşiktaş, çerçeveyi bulmakta güçlük çekti.Temposu giderek düşen maçta Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yatabare ve Erdoğan'ı oyundan alarak Yasin Öztekin ve Kayode'yi oyuna sürdü. Beşiktaş Teknik Direktörü ise bu iki değişiklikten 4 dakika sonra Vida ve Güven'i oyundan alarak Montero ve Larin'i oyuna aldı.Oyunun son 20 dakikalık bölümünde Beşiktaş, topun sahibi oldu ve risksiz bir oyun tercih etti. Sivasspor ise kazandığı toplarla hızlı ve direkt hücumlar tercih etti ancak Beşiktaş savunması bu denemelere izin vermedi.Maçın son bölümüne doğru girerken Sivasspor tüm hatlarıyla yüklenmeye başladı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, Sivasspor'un bu riskini değerlendirdi.84. dakikada savunmada sağ kanatta kazanılan top sonrası Dorukhan Toköz orta saha çizgisinden koşu ypan Cyle Larin'e yerden uzun bir pas atarak kontraatağa çıktı. Cyle Larin sağ kantaa topl buluştuktan sonra topla hızla ilerleyerek ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye şutunu çekti. Kaleci Samassa'nın ayakla müdahalesine rağmen Larin'in şutu çizgiyi geçti.90+2. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Oğuzhan düzgün bir vuruşla takımın 3 farklı üstünlüğe taşıdı ve maçın skorunu belirledi.Beşiktaş, evinde oynanan mücadelede 3-0'lık skorla 3 puana ulaştı.3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.: Vodafone Park: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Ghezzal, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 67 Larin): Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 73 Claudemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 76 Kone), Gradel (Dk. 76 Cofie), Yatabare (Dk. 63 Kayode): Dk. 18 Güven Yalçın, Dk. 84 Larin, Dk. 90+2 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş): Hakan Arslan (İlk yarı bittikten sonra): Dk. 42 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 90 Cofie (Demir Grup Sivasspor)