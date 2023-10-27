Beşiktaş taraftarları Norveç'te yönetimi protesto etti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'e 3-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi protesto etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.
Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.
Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.