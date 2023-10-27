29 Ekim

Beşiktaş taraftarları Norveç'te yönetimi protesto etti

Beşiktaş taraftarları, Bodo-Glimt maçında yönetimi protesto etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş taraftarları Norveç'te yönetimi protesto etti
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27 Ekim 2023 00:47
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'e 3-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

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