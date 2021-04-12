Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na destek

Beşiktaş'ın, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendiği maçta Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu sektiren ve golü yiyen Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş taraftarı destek verdi.



20 yaşındaki kaleci için yapılan yorumlardan dikkat çekenler şöyleydi: "Sıkma canını Ersin! Olur böyle şeyler.", "Biz buralara Ersin Destanoğlu ile geldik. Onunla da şampiyon olacağız.", "Dünyanın en iyi kalecisi bile hatalı gol yiyor, böyle kazalar olabilir.", "Bu da nazarlık olsun Ersin kardeşim."



