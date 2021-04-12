Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na destek

Beşiktaş'ta Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu sektiren ve golü yiyen Ersin Destanoğlu'na taraftardan destek geldi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na destek
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12 Nisan 2021 13:09
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendiği maçta Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu sektiren ve golü yiyen Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş taraftarı destek verdi.

20 yaşındaki kaleci için yapılan yorumlardan dikkat çekenler şöyleydi: "Sıkma canını Ersin! Olur böyle şeyler.", "Biz buralara Ersin Destanoğlu ile geldik. Onunla da şampiyon olacağız.", "Dünyanın en iyi kalecisi bile hatalı gol yiyor, böyle kazalar olabilir.", "Bu da nazarlık olsun Ersin kardeşim."



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