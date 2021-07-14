Beşiktaş'tan 'satır arası' transfer açıklaması!

Beşiktaş, yeni forma lansmanının satır arasında Kenan Karaman transferini açıkladı.
Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi.
Beşiktaş, daha sonra bu açıklamadan Kenan Karaman'ın adını çıkardı ve Atiba ile Necip'in isimlerine yer verdi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kenan, sezon başına 10 milyon TL garanti ücrete el sıkıştı.
Kenan'ın bugün sağlık kontrolleri yapıldı.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın forma lansmanıyla ilgili yaptığı duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03'ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz'da basının beğenisine sunuldu." denildi.
Beşiktaş, daha sonra bu açıklamadan Kenan Karaman'ın adını çıkardı ve Atiba ile Necip'in isimlerine yer verdi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kenan, sezon başına 10 milyon TL garanti ücrete el sıkıştı.
Kenan'ın bugün sağlık kontrolleri yapıldı.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti.