Beşiktaş'tan Muleka'ya 3 milyon euro

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4-5 MİLYON EURO

14 MAÇTA 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için Belçika'dan bir haber gündeme geldi.Belçika'danhaberine göre; siyah-beyazlıların, bonservisi Standart Liege'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.Genç golcünün, kulübün kendisine karşı geçen sezonki tutumu nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği vurgulanırken, gelecek yıl kesin olarak Standart Liege'de kalmayacağı belirtildi.Galatasaray'ın da Kongolu santrfor ile ilgilendiği hatırlatılırken, Standart Liege'nin Muleka için bonservis beklentisinin 4-5 milyon euro olduğu kaydedildi. Belçika temsilcisinin bonservisten gelecek ücretin yarısını Muleka'yı aldığı Mazembe'ye ödeyeceği için bu rakamların üzerinde durduğu ifade edildi.Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde çıktığı 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koymuştu.