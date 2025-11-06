Beşiktaş'ta yeni komitenin hamlesi: Abraham zirvesi!

Beşiktaş'ta kısa süre önce kurulan futbol komitesi, çalışmalarına hız verdi. Yönetimin tam yetki verdiği kurul, ilk ciddi adımını takımın golcüsü Tammy Abraham'la gerçekleştirecek.
Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen İngiliz futbolcuyla yapılacak toplantı, hem sportif hem de mental yönden kritik mesajlar içerecek.
DETAYLI DEĞERLENDİRME
Komitede yer alan Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu, Abraham'la birebir görüşerek oyuncunun fiziksel durumu, takım içi ilişkileri ve genel motivasyonunu analiz edecek. Aynı zamanda kulübün kendisinden beklentileri, hedefler ve disiplin çerçevesi de oyuncuya açık biçimde aktarılacak.
RAPOR BAŞKANA SUNULACAK
Görüşmenin ardından komite, teknik ekipten Serkan Reçber ve takım kaptanlarıyla da bir araya gelecek. Böylece hem saha içi dengeler hem de soyunma odası atmosferi üzerine kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Tüm bulgular, Başkan Serdal Adalı'ya sunulacak.
ARA TRANSFER DÖNEMİNE YÖNELİK REHBER
Hazırlanacak bu detaylı rapor, ara transfer döneminde alınacak kararlar açısından yol gösterici olacak. Tammy Abraham'ın yeniden form tutması ve takıma maksimum katkıyı verebilmesi için özel bir çalışma planı oluşturulması bekleniyor. Komitenin ana hedefi ise yıldız oyuncuyu yeniden motive ederek takım içi birlikteliği güçlendirmek.
Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen İngiliz futbolcuyla yapılacak toplantı, hem sportif hem de mental yönden kritik mesajlar içerecek.
DETAYLI DEĞERLENDİRME
Komitede yer alan Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu, Abraham'la birebir görüşerek oyuncunun fiziksel durumu, takım içi ilişkileri ve genel motivasyonunu analiz edecek. Aynı zamanda kulübün kendisinden beklentileri, hedefler ve disiplin çerçevesi de oyuncuya açık biçimde aktarılacak.
RAPOR BAŞKANA SUNULACAK
Görüşmenin ardından komite, teknik ekipten Serkan Reçber ve takım kaptanlarıyla da bir araya gelecek. Böylece hem saha içi dengeler hem de soyunma odası atmosferi üzerine kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Tüm bulgular, Başkan Serdal Adalı'ya sunulacak.
ARA TRANSFER DÖNEMİNE YÖNELİK REHBER
Hazırlanacak bu detaylı rapor, ara transfer döneminde alınacak kararlar açısından yol gösterici olacak. Tammy Abraham'ın yeniden form tutması ve takıma maksimum katkıyı verebilmesi için özel bir çalışma planı oluşturulması bekleniyor. Komitenin ana hedefi ise yıldız oyuncuyu yeniden motive ederek takım içi birlikteliği güçlendirmek.