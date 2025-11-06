05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Beşiktaş'ta yeni komitenin hamlesi: Abraham zirvesi!

Beşiktaş'ta yeni kurulan futbol komitesi, ilk resmi görüşmesini İngiliz yıldız Tammy Abraham'la yapacak. Oyuncunun performansı, motivasyonu ve geleceği mercek altına alınacak.

calendar 06 Kasım 2025 11:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yeni komitenin hamlesi: Abraham zirvesi!
Beşiktaş'ta kısa süre önce kurulan futbol komitesi, çalışmalarına hız verdi. Yönetimin tam yetki verdiği kurul, ilk ciddi adımını takımın golcüsü Tammy Abraham'la gerçekleştirecek.

Sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergileyen İngiliz futbolcuyla yapılacak toplantı, hem sportif hem de mental yönden kritik mesajlar içerecek.

DETAYLI DEĞERLENDİRME

Komitede yer alan Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu, Abraham'la birebir görüşerek oyuncunun fiziksel durumu, takım içi ilişkileri ve genel motivasyonunu analiz edecek. Aynı zamanda kulübün kendisinden beklentileri, hedefler ve disiplin çerçevesi de oyuncuya açık biçimde aktarılacak.


RAPOR BAŞKANA SUNULACAK

Görüşmenin ardından komite, teknik ekipten Serkan Reçber ve takım kaptanlarıyla da bir araya gelecek. Böylece hem saha içi dengeler hem de soyunma odası atmosferi üzerine kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Tüm bulgular, Başkan Serdal Adalı'ya sunulacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİNE YÖNELİK REHBER

Hazırlanacak bu detaylı rapor, ara transfer döneminde alınacak kararlar açısından yol gösterici olacak. Tammy Abraham'ın yeniden form tutması ve takıma maksimum katkıyı verebilmesi için özel bir çalışma planı oluşturulması bekleniyor. Komitenin ana hedefi ise yıldız oyuncuyu yeniden motive ederek takım içi birlikteliği güçlendirmek.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
