TAYFUR BİNGÖL'ÜN ÜZÜNTÜSÜ

ANTRENMANLARDA ŞUT ÇALIŞIYOR

MEVKİ SEÇMİYOR

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, İstanbulspor ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta oyuna sonradan girmişti. 50. dakikada Rosier'in yerine oyuna giren Bingöl, gole çok yaklaşmış ancak; Jensen'i geçememişti. Beşiktaş'ın yeni transferi üzüntüsünü sosyal medyadan da dile getirdi.Tayfur Bingöl, skor 2-2'yken ceza sahası dışından güçlü bir şut çıkarsa da kaleci Jensen kalesinde devleşip gole izin vermedi. Bingöl, takımı zor durumdayken galibiyet golüne çok yaklaşırken üzüntüsünü de sosyal medyada paylaştı. Taraftarlar ise "Sen girdikten sonra hareket geldi. Bu performansla 11'i hak edeceksin" şeklinde destek verdi.Bingöl, maçtaki kritik pozisyonu videolu olarak paylaştı ve üzüntüsünü belirtti. Öte yandan Bingöl'ün antrenmanlarda uzak mesafelerden şut çalışması dikkati çekmişti.29 yaşındaki futbolcu sağ bek, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor. Valerien Ismael'in Tayfur'u birden fazla pozisyonda kullanabilme opsiyonu, bu transferi cazip hale getirmişti. Futbolcu da hayaline kavuşmuştu. Tayfur Bingöl, 'Mevki seçmiyorum. Hocamın görev vereceği alanda en iyi şekilde oynamaya ve takımıma yardım etmeye hazırım' görüşünde.