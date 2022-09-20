Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün büyük üzüntüsü!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Tayfur Bingöl, İstanbulspor maçında kaybedilen 2 puanının üzüntüsünü yaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün büyük üzüntüsü!
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20 Eylül 2022 16:10
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Tayfur Bingöl, İstanbulspor ile oynadıkları ve 2-2 biten maçta oyuna sonradan girmişti. 50. dakikada Rosier'in yerine oyuna giren Bingöl, gole çok yaklaşmış ancak; Jensen'i geçememişti. Beşiktaş'ın yeni transferi üzüntüsünü sosyal medyadan da dile getirdi.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN ÜZÜNTÜSÜ

Tayfur Bingöl, skor 2-2'yken ceza sahası dışından güçlü bir şut çıkarsa da kaleci Jensen kalesinde devleşip gole izin vermedi. Bingöl, takımı zor durumdayken galibiyet golüne çok yaklaşırken üzüntüsünü de sosyal medyada paylaştı. Taraftarlar ise "Sen girdikten sonra hareket geldi. Bu performansla 11'i hak edeceksin" şeklinde destek verdi.

ANTRENMANLARDA ŞUT ÇALIŞIYOR

Bingöl, maçtaki kritik pozisyonu videolu olarak paylaştı ve üzüntüsünü belirtti. Öte yandan Bingöl'ün antrenmanlarda uzak mesafelerden şut çalışması dikkati çekmişti.

MEVKİ SEÇMİYOR

29 yaşındaki futbolcu sağ bek, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor. Valerien Ismael'in Tayfur'u birden fazla pozisyonda kullanabilme opsiyonu, bu transferi cazip hale getirmişti. Futbolcu da hayaline kavuşmuştu. Tayfur Bingöl, 'Mevki seçmiyorum. Hocamın görev vereceği alanda en iyi şekilde oynamaya ve takımıma yardım etmeye hazırım' görüşünde. 

 
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