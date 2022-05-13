Beşiktaş'ta sürpriz golcü adayı...

Gelecek sezon için yıldız bir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.



Sörloth ve Buksa gibi isimlerle de temaslarını sürdüren Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jordan Ayew ile temas kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ganalı golcünün Ada'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah- Beyazlılar'ın oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının görüşüldüğü öğrenildi. Marsilya, Aston Villa, Swansea gibi takımların da formasını giyen 30 yaşındaki yıldız bu sezon 33 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asiste imza attı. Crystal Palace, 2019 yılında Swansea'ye 2.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.



73 kez Gana Milli Takım formasını giyen tecrübeli golcü 18 kez fileleri havalandırmayı başardı. Jordan Ayew, Fenerbahçe'de forma giyen Andre Ayew'in kardeşi.



Bilindiği gibi Andre Ayew 2018 yılında Fenerbahçe'de forma giymişti.



Jordan Ayew için şimdiye kadar 24.6 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Piyasa değeri 8 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

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