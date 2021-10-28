Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Sporting'e saklanacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah - beyazlılarda Souza ve Pjanic, son antrenmana katılmadı.



Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Pjanic, Hatayspor maçında görev yapamayacak. Riske edilmek istenmeyen Bosnalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Pjanic'in yokluğunda Salih'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.



ATIBA VE TOPAL DÖNDÜ, N'KOUDOU YOK



Josef de Souza ise maç kadrosunda yer alacak. Sakatlığı düzelen Atiba ve Mehmet Topal da Hatay kafilesine dahil edilecek. Tedavisi süren N'Koudou ise forma giyemeyecek.



Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.





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