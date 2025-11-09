09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
14:30
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
14:30
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
14:15
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
13:30
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
13:30
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Beşiktaş'ta Jota Silva sahne aldı!

Beşiktaş'ın Nottingham Forest'ten kiraladığı Jota Silva, Antalyaspor karşısında oyuna sonradan girip attığı golle fark yarattı.

Beşiktaş'ta Jota Silva sahne aldı!
Beşiktaş'ın Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva, Antalyaspor maçında klasını bir kez daha gösterdi.

68'inci dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Portekizli kanat oyuncusu, sol kanada işlerlik kazandırdı. Savunmaya yardım eden ve mücadelesiyle dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, 81'inci dakikada Vaclav Cerny'nin şık asistinde sol çaprazdan şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

"BEN BURADAYIM"


Takım arkadaşlarının kutladığı Jota Silva, "Ben buradayım" işareti yaparak golünün sevincini yaşadı. Yıldız futbolcu, Antalyasporlu Bünyamin'e yaptığı faul nedeniyle 69'uncu dakikada sarı kart gördü. Portekizli oyuncu bu sezon Trendyol Süper Lig'de ikinci kez ağları havalandırdı. Jota Silva, Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle neticelenen Kocaelispor müsabakasında kafayla gol siftahı yapmıştı.

"İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Maçın kahramanlarından Jota Silva, "İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru oyundan düştük. Rakibe fırsat verdik. Bunu düzeltmeliyiz. Bir süredir 3 puan alamıyorduk, sonuçta iyi iş çıkardık. Daha iyiye gitmek için çalışmalıyız" dedi.

OPSİYONU 17 MİLYON

Siyah-beyazlı kulüp, Jota Silva için Premier Lig ekibi Nottingham Forest'e 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. 26 yaşındaki futbolcunun 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyon zorunlu değil. 

 
