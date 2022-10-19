JOSEF BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

"DAHA HIRSLI OLMAN VE KATKI VERMEN ŞART"

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef De Souza ile birebir bir görüşme yaptı.Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran Brezilyalı futbolcu, daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11'deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen İsmael'in, "Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart" dediği öğrenildi.