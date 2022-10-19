Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya flaş uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den performansı düşen Brezilyalı takım kaptanı Josef de Souza'ya uyarı geldi. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya flaş uyarı
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19 Ekim 2022 13:23
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef De Souza ile birebir bir görüşme yaptı.

JOSEF BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran Brezilyalı futbolcu, daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11'deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.

"DAHA HIRSLI OLMAN VE KATKI VERMEN ŞART"

Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen İsmael'in, "Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart" dediği öğrenildi. 

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