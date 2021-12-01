Beşiktaş'ta bilet fiyatlarında indirim

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor ile iç sahada karşılaşacak Beşiktaş, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı.



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, bilet fiyatlarında %50 indirime gidildiği belirtildi.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça özel olarak tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacaktır.



Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı, Yukatel Kayserispor maçına özel uygulanacak yüzde 50 indirimli biletlerden satın alarak, takımımızın güçlü desteğinize en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde Vodafone Park tribünlerini doldurmaya davet ediyoruz.



Karşılaşmanın biletleri, 3 Aralık Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak."



Bilet fiyatları ise şu şekilde:



1. Kategori 165TL

2. Kategori 150TL

3. Kategori 130TL

4. Kategori 125TL

5. Kategori 110TL

6. Kategori 100TL

7. Kategori 70TL

8. Kategori 65TL

VIP 101-126: 375TL

VIP 100: 425TL





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