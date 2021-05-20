Beşiktaş'ta ayrılık kararı; Bernard Mensah

Beşiktaş'ta sezon başında satın alma opsiyonlu kiralana Bernard Mensah için karar verildi.
Sezon başında Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah, büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak Ganalı futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 4 gol ve 1 asist ile vasatı aşamadı.
Bu doğrultuda 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisinin alınmayacağı öğrenildi.
Bernard Mensah, önümüzdeki sezon yeniden Kayseri'de forma giyecek.
Sezon başında Kayserispor'dan kiralanan Bernard Mensah, büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak Ganalı futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 4 gol ve 1 asist ile vasatı aşamadı.
Bu doğrultuda 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisinin alınmayacağı öğrenildi.
Bernard Mensah, önümüzdeki sezon yeniden Kayseri'de forma giyecek.