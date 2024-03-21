Beşiktaş'ta, Ante Rebic çıkmazı

Beşiktaş sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Ante Rebic ile yollarını ayırmak isterken, Hırvat yıldız takımda kalmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Ante Rebic çıkmazı
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21 Mart 2024 08:26
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Ante Rebic, sezonun geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadı.

Fernando Santos'un 21 kişilik kadrosuna girmekte bile zorlanan Hırvat yıldız, Süper Lig'de 12'ye düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle siyahbeyazlılar tarafından yeni sezonda düşünülmüyor. Yönetim, tecrübeli futbolcuyla görüşerek kendisine takım bulmasını isteyecek. Ancak Rebic'in ayrılma gibi bir niyeti yok.

YÖNETİMİN TEK SEÇENEĞİ VAR

Bunun nedeni ise kazandığı para... Beşiktaş'ta yıllık 2.5 milyon Euro ücreti olan 30 yaşındaki sol kanadın, söz konusu rakamı bir başka kulüpte alması pek olası gözükmüyor.

2.5 milyon Euro'luk sözleşme yapmadan bir başka kulübe gitmeyi düşünmeyen Rebic'le yolların ayrılması için Beşiktaş'ın önünde sadece bir seçenek bulunuyor.

O da oyuncunun yeni kulübündeki ücretinin üzerinin tamamlanması. Futbolcunun ancak bu şartlarda gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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