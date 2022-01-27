Beşiktaş'ta 6 isim için görüşmelerde son durum

Sezon sonu itibariyla 14 oyuncusunun sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ta hem kalması istenen hem de ayrılması için çözüm aranan oyuncular yönetimin başını ağrıtıyor. Siyah-beyazlılarda Cyle Larin'e önerilen 1 milyon 750 bin Euro kabul görmezken, Kanadalı oyuncu, 3 yıllık yeni sözleşme karşılığında sezon başına 2.5 milyon Euro talep etti.



2 milyon Euro isteyen Domagoj Vida da Beşiktaş yönetiminin kendisine teklif ettiği 1.5 milyon Euro yıllık ücreti geri çevirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, iki oyuncuya da daha yüksek bir rakam vermeyi düşünmüyor. Beşiktaş mukavelesini yenilemek istediği oyuncular arasından sadece Güven Yalçın'ın menajeriyle olumlu görüşme yaptı.



LJAJİC 600 BİN EURO'DAN VAZGEÇTİ



Kadro dışı oyunculardan Adem Ljajic, sözleşme fesih görüşmelerinde 1.6 milyon Euro olan yarım sezonluk ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını talep etti.



N'Sakala, Lens ve Douglas ise kalan ücretlerinin tamamını istedi. N'Sakala'nın yarım sezonluk maaşı 300, Lens'in 900, Douglas'ın ise 400 bin Euro. Dört oyuncunun toplam maliyeti 2.6 milyon Euro. Şartlarda anlaşamayan Beşiktaş, bu futbolcuları elinden çıkaramadı. Söz konusu isimlerin yüksek maaşları nedeniyle kendilerine kulüp bulamadığı belirtildi.





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