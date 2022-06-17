Beşiktaş'ta 3 yıllık imza!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç transferde Emirhan İlkhan ile yeni sözleşme imzaladı.



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama Emirhan'ın sözleşmesinin 3 yıllık olduğu belirtildi.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan'la bir araya geldiler.



Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan'a başarılar diledi."





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