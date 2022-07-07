Beşiktaş'ta 3 isim alkış aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenmanda öne çıkan futbolculara alkışla destek verdi. İşte öne çıkan 3 isim...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 3 isim alkış aldı
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07 Temmuz 2022 10:55
Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, 6 Temmuz Çarşamba günü çift antrenman yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanında 3 futbolcu antrenmanda başarılı bir görüntü çizdi ve teknik heyetten alkış aldı.

ISMAEL, HÜCUM ORGANİZASYONU DENEDİ

Taktik antrenmanda sahayı tam olarak kullanan Valerien Ismael, sürekli hücum organizasyonu denerken, orta sahayı Josef ve Gedson'dan oluşturdu.

BOYD, HASIC VE CENK YILDIZLAŞTI

Ismael sağ bekte ise Rosier ve Kenan'ı sürekli değişmeli oynattı. Taktik antrenmanın yıldızı Boyd, Hasic ve Cenk olurken, Valerien Ismael'in istediğini yapan futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti.



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