Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, 6 Temmuz Çarşamba günü çift antrenman yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanında 3 futbolcu antrenmanda başarılı bir görüntü çizdi ve teknik heyetten alkış aldı.



ISMAEL, HÜCUM ORGANİZASYONU DENEDİ



Taktik antrenmanda sahayı tam olarak kullanan Valerien Ismael, sürekli hücum organizasyonu denerken, orta sahayı Josef ve Gedson'dan oluşturdu.



BOYD, HASIC VE CENK YILDIZLAŞTI



Ismael sağ bekte ise Rosier ve Kenan'ı sürekli değişmeli oynattı. Taktik antrenmanın yıldızı Boyd, Hasic ve Cenk olurken, Valerien Ismael'in istediğini yapan futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti.







