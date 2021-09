Kısıtlı kadro ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yönetimin kendisine sunduğu dünya yıldızlarıyla takviyeli alternatifli kadrodan memnun...



Genç hoca, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı 11'lerle sahaya çıkacağının sinyalini verirken, ligde 8+3 kuralı nedeniyle 3. forma için büyük rekabet yaşanacak. Kalede Ersin ve Mert, sol bekte ise Rıdvan ile Umut dönüşümlü forma giyecek.



Orta sahada şu ana kadar Salih Uçan oynarken, kendisine ciddi bir rakip geldi. Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında mükemmel bir oyun ortaya koyan Can Bozdoğan'ın rekabete hazır olduğu görüldü.



Kenan Karaman'ın ise tek şansı, sol forvet olarak N'Koudou ya da Larin'den formayı almak. Özellikle Salih-Can ve Kenan arasındaki forma savaşından çıkacak isim merak ediliyor.



BİR GÖRÜŞ



MURAT ÖZBOSTAN



Her şeye rağmen lider



Eleştirsek de yerden yere vursak da hatta hiç tasvip etmediğim halde hakarete varan yorumlar yapılsa da gerçek olan bir şey var; Türk Milli Takımı şu an grubun lideri Karadağ maçında çok önemli bir avantaj kaybettik, üzüldük Ama daha oynayacağımız 5 karşılaşma var. Takımın ve Şenol Güneş'in üzerinde büyük bir baskı olduğu gerçek. Baskıyı da bizler oluşturduk. Biz derken özellikle medyayı kastediyorum. Hocanın yanlışları, doğrularından çok. Bunun gizlenecek bir yanı yok ama bir linç kampanyası yürütüldüğü de gerçek. Milli Takım'ı eleştirelim, futbolcuların form durumları için detaylı analizler yapalım. Zaten başarısız olan gider, bu kadar net Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Karadağ'ı yenmiş olsaydık, Hollanda'dan alınacak bir beraberlik tünelin sonundaki ışığı görmemizi sağlayacaktı. Yine de kaybedilen bir şey yok. Tamamen Hollanda'ya odaklanıp, en azından bu maç bitinceye kadar destek vermeliyiz. Hocanın dediği bir şeyi yıllardır tekrarlıyorum; bir tane Milli Takımımız, bir tane bayrağımız var. Onu da bu kadar aşağı çekmek için mesai harcamayalım. Her şeyin bir yeri ve zamanı var.