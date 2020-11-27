Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde PTT'ye kaybetti

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, PTT'ye 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde PTT'ye kaybetti
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27 Kasım 2020 17:22
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Salon:TVF Başkent Hakemler: İlknur Çakar, Ali Sarıkuzu

PTT: Merve Tanyel, Su Zent, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Ece Morova (Aysun Suna Alan, Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Cansu Aydınoğulları, Dilşat Kavas Nur)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Gökçe Akkaya) 

Setler: 25-17, 25-12, 24-26, 25-21

Süre: 101 dakika (25, 21, 28, 27)



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