Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde defansta da başarılı bir performans sergilemeye başladı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!
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04 Mart 2025 12:45

Kayserispor'u da yenerek ligde üst üste 4, toplamda ise resmi maçlarda üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 9 resmi maçta sadece Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş bu süreçte 18 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, oynadığı hiçbir maçta ise 1'den fazla gol yemedi.

Beşiktaş, Süper Lig'de toplamda 23 gol yerken bu alanda Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda bulunuyor.

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