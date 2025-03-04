Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!

Kayserispor'u da yenerek ligde üst üste 4, toplamda ise resmi maçlarda üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.





Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 9 resmi maçta sadece Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.





Beşiktaş bu süreçte 18 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.





3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, oynadığı hiçbir maçta ise 1'den fazla gol yemedi.





Beşiktaş, Süper Lig'de toplamda 23 gol yerken bu alanda Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda bulunuyor.



