Süper Lig'de 8. hafta maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 69. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Sivasspor'un tek golü 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan (kendi kalesine) geldi.



Güven Yalçın, Sivasspor'a karşı 5. maçında iki gol atarak, kırmızı-beyazlılara karşı toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Ayrıca Güven Yalçın son 2 lig maçında, 3 gol kaydetti.



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kart gördü.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 17'ye yükseltti. Sivasspor 9 puanda kaldı.



Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ'TAN 3 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi.



Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı.



Rachid Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.



3 OYUNCU KADROYA DÖNDÜ



Sakatlıklar nedeniyle son maçlarda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte iyileşen 3 oyuncu kadroda yer aldı.



Söz konusu futbolculardan Vida, Sivasspor karşısında ilk 11'de oynadı. Sakatlıkları geçen isimlerden Alex Teixeira ile Necip Uysal ise yedek soyundu.



Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş yedekler arasında şans bekledi.



BEŞİKTAŞ BASKISI VE GOL



Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında Sivasspor'a göre hücum anlamında daha iyi bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, 32. dakikada harika bir golle de öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güven Yalçın golden sonra büyük bir sevinç yaşadı.



SERGEN YALÇIN ATILDI



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sivasspor maçının 43. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 42. dakikada Can Bozdoğan, rakip ceza sahası yayında şut atarken Jorge Felix ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular faul beklerken, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' kararı verdi. Sergen Yalçın, bu karar üzerine çok sinirlendi. O an Serdar Saatçı'nın oyunun durması için kenara gönderdiği topa vuran Sergen Yalçın, hakem Uğurlu'ya tepki gösterdi. Yaşar Kemal Uğurlu, gösterdiği tepki üzerine Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösterdi.



RIDVAN YILMAZ'DAN TERS VURUŞ



Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısında farkı attırmak için Sivasspor kalesinde gol ararken, savunmasında zaman zaman pozisyonlar da verdi. Maçın 53. dakikasında Sivasspor'un beraberlik golü, Rıdvan Yılmaz'ın ters vuruşu sonrasında geldi. Sol kanattan Gradel'in ortasında Rıdvan ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1 oldu.



GÜVEN YALÇIN YENİDEN SAHNEDE



Maçta skorun 1-1 olmasının ardından Beşiktaş'tan değişiklikler geldi. Maçın 67. dakikasında Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Kenan Karaman oyundan çıktı. Necip Uysal, Gökhan Töre ve Alex Teixeira oyuna dahil oldu. Değişikliklerin ardından gol için yüklenen Beşiktaş, 69'da golü buldu. Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında ön direkte Güven kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu golle yeniden öne geçti.



Beşiktaş'ın golünden sonra Sivasspor zaman zaman beraberlik için tehlikeli ataklar geliştirdi. Ancak Beşiktaş savunması gole izin vermedi. Çalan son düdük ardından Beşiktaş, milli araya 3 puanla girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...