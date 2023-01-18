Beşiktaş, penaltılarla elendi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda tur atlayan MKE ANkaragücü oldu.



MKE Ankaragücü 12. dakikada Ali Sowe'nin golüyle öne geçti. Beşiktaş, 77. dakikada Cenk Tosun ile skoru eşitledi.



Beşiktaş'ta Jackson Muleka, topsuz pozisyonda Atakan Çankaya ile girdiği tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla maçın hakemi Sarper Barış Saka, kırmızı kartı sarı karta çevirdi.



Mücadelenin 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona erdi.



Seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finale kalan takım MKE Ankaragücü oldu.



Beşiktaş'ta Atiba ve Masuaku penaltı atışlarından faydalanamadı. Ankaragücü'nde penaltı atışını kullanan 4 futbolcu da hata yapmadı.



Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçıyla yoluna devam edecek. MKE Ankaragücü ise Konyaspor'a konuk olacak.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 OYUNCULU ROTASYON



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, MKE Ankaragücü'yle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları maçta rotasyona gitti.



Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'deki Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlılarda son maçta ilk 11'de oynayan isimlerden sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yanı sıra Welinton kadroda yer almadı. Şenol Güneş, ayrıca Masuaku, Redmond ve Cenk Tosun'u da yedekler arasında oturttu.



Tecrübeli teknik adam bu isimlerin yerine stoperde genç isim Emrecan Uzunhan, sol bekte Umut Meraş, orta sahada Salih Uçan, kanatlarda ise Tayfur Bingöl ile Kevin N'Koudou'ya şans tanıdı.



Beşiktaş sahada Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, N'Koudou, Muleka 11'iyle yer aldı.



ÖMER ERDOĞAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'deki Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 4 değişiklik yaptı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nihad Mujakic ile Taylan Antalyalı kadroda yer almadı. Kaleci Bahadır Han Güngördü ile Giorgi Beridze ise yedek kulübesinde oturdu. Ömer Erdoğan, bu isimlerin yerine kalede Gökhan Akkan, stoperde Atakan Çankaya, orta sahada Ghayas Zahid, kanatta ise Anastasios Chatzigiovanis forma verdi.



Sarı-lacivertliler sahaya; Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe ilk 11'iyle çıktı.



ANKARAGÜCÜ GOLLE BAŞLADI



Mücadeleye konuk ekip Beşiktaş, tutuk başladı. Ankaragücü ise istekli ve agresif bir oyun tarzıyla hücumlar yaptı.



Beşiktaş savunmasının arkasına atılan koşularla gol araan Ankaragücü, 12. dakikada öne geçti.



Chatzigiovanis ceza sahası içinde son çizgiye indi, ardından arka direğe ortaladı. Arka direkte topla buluşan Emre Kılınç, kale önünde müsait pozisyondaki Ali Sowe'a verdi. Ali Sowe bekletmeden vurarak topu ağlarla buluşturdu.



BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ZORLANDI



1-0'dan sonra da Ankaragücü agresif oyununu sürdürdü. Hücum oyuncularını topla buluşturmakta zorlanan ve çok pas hatası yapan Beşiktaş'ta skoru tutan isim kurtarışlarıyla Mert Günok oldu.



Ali Sowe ve Emre Kılınç, Beşiktaş savunmasını zorlamayı sürdürdü ancak Başkent ekibi başka gol bulamadı.



Beşiktaş'ta Gedson ve Mert Günok, performansıyla ilk yarının dikkat çeken isimleri oldu.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK



İlk yarıdaki futboldan memnun olmayan Şenol Güneş, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. N'Koudou ve Emrecan Uzunhan yerine Nathan Redmond ve Cenk Tosun oyuna girdi.



Beşiktaş, ikinci yarıya daha atak başladı. Ankaragücü kalesinde baskısını artıran Beşiktaş, kalabalık savunma karşısında pozisyon üretmekte zorluk yaşandı.



GERGİN ANLAR: MUŞTA, VAR'DAN DÖNEN KIRMIZI



Mücadele düzeyinin çok yüksek olduğu maçın 60. dakikasında gerginlik yaşandı.



Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı. Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü. Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi.



VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.



BEŞİKTAŞ BASTIRDI, GOLÜ BULDU



65. dakikadan sonra oyunu tek kaleye çeviren ve atak devamlılığını sağlayan Beşiktaş, 77. dakikada beraberlik golünü buldu.



Ankaragücü yarı alanında kazanılan serbest vuruşu Arthur Masuaku ceza sahasına ortaladı. Saiss kafayla topu kale önüne indirdi. Jackson Muleka ve Sowe arasındaki hava topu mücadelesi sonrası topu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Gökhan'dan gelen topu Cenk Tosun tek vuruşla ağlara gönderdi.



MULEKA MÜTHİŞ FIRSATI KAÇIRDI



80. dakikadan sonra MKE Ankaragücü orta sahası oyundan düştü. Beşiktaş, her atakta Ankaragücü ceza sahasına kadar gitmeye başladı. Özellikle, 81. dakikada ikiye sıfır pozisyonda Redmond ile Muleka, Beşiktaş'a galibiyet golünü getiremedi.



90. dakikada ise Tayyip Talha'nın kafa vuruşu direkten döndü.



Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.



UZATMADA AZ RİSK, ÇOK TEDBİR



Uzatma bölümünde her iki takım da tedbirli bir oyun oynasa da daha etkili görünen taraf Beşiktaş'tı. Ankaragücü, kontratak oyununun önemli silahı Ali Sowe de yorulunca h ücuma çıkmakta zorlandı.



Beşiktaş'ta ise 46. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 104. dakikada sakatlığı nedeniyle değişiklik istedi ve yerini Atiba'ya bıraktı.



Uzatma bölümünün en dikkat çeken pozisyonunda Atiba'nın şutu, direğin üstünden az farkla auta gitti.



ATIBA VE MASUAKU KAÇIRDI, BEŞİKTAŞ ELENDİ



Beşiktaş'ta Atiba ve Masuaku penaltı atışlarından faydalanamadı. Ankaragücü'nde penaltı atışını kullanan 4 futbolcu da hata yapmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada ceza yayında topla buluşan Gedson'un sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

12. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Chatzigiovanis'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Sowe, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Malcuit'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın plase vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Zahid'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi. 64. dakikada VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka, kırmızı kartı iptal ederek Muleka'ya bu kez sarı kart çıkardı.

72. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Redmond'un sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kurtardı.

77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Saiss meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu altıpasta önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Redmond'un ara pasıyla ceza sahasına giren Muleka'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan yatarak kurtardı.

89. dakikada Redmond'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

93. dakikada Redmond'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

108. dakikada Redmond'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Atiba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Diack, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 80 Pedrinho), Chatzigiovanis (Dk. 59 Beridze), Emre Kılınç (Dk. 101 Yasin Güreler), Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Cenk Tosun) (Dk. 103 Atiba), Umut Meraş (Dk. 90 Keren Atakan Kesgin), Salih Uçan (Dk. 65 Masuaku), Saiss, Tayfur Bingöl, Gedson (Dk. 120+1 Necip Uysal), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Muleka

Goller: Dk. 12 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 40 Marlon (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Muleka (Beşiktaş)





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