Beşiktaş penaltı kazandı, VAR iptal etti!

Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta 18. dakikada penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş penaltı kazandı, VAR iptal etti!
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28 Ocak 2024 16:24
Son güncelleme 28 Ocak 2024 16:25
Beşiktaş'ın, Sivasspor deplasmanında kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Hakem Ali Şansalan, 18. dakikada Poungouras ile Salih Uçan arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.

Hakem Şansalan, VAR hakemi Serkan Tokat'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da yaklaşık 2.5 dakika izledi ve penaltı kararını iptal etti.

Penaltı kararının iptal edilmesinin ardından oyun, hava atışı ile başladı.





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