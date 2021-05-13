2019-20 sezonunda liglerin koronavirüs nedeniyle üç ay tatil edilmesi, kulüplerin de mücbir sebepten dolayı oyuncuların maaşlarında indirim yapması, dava konusu olmuştu. Ancak Beşiktaş ile Kevin N'Koudou arasındaki ihtilaflı sürecin ilk etabında kulüplere emsal olabilecek bir karar çıktı.FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,Kurulun gerekçeli kararında, tüm futbol faaliyetlerinin durduğu ve kulüp gelirlerinin bundan etkilendiği vurgulandı.Beşiktaş, futbolcunun üç aylık ödemesi olanBunun üzerineFIFA Uyuşmazlık Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bu nedenle Beşiktaş'tan savunmasını istedi. Siyah-beyazlıların avukatlığını yapan spor hukukçusu Koray Akalp,Beşiktaş'ın savunmasında, pandemi sürecinde kulübün gelirlerinin yüzde 30 azalmasının da bunda etkili olduğunu vurguladı ve sözleşmenin yapıldığı tarihteki koşulların pandemi sürecinde geçerli olmadığı vurgulandı.Bunları değerlendiren FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, mücbir sebebin sadece futbolun durduğuKararda ayrıca,hatırlatıldı.Beşiktaş ise bu karar karşısında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. Buradan çıkacak sonuca göre bu karar kesinlik kazanmış olacak.