Beşiktaş - Larin pazarlığında anlaşma uzak: Fark 1 milyon

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan ücret pazarlığında anlaşma sağlanamadı ve siyah beyazlı yönetim masadan kalktı.Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Kulüp adına görüşmeleri yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı, yıllık 2.5 milyonLarin'in konu ile ilgili olarak yöneticilere, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum, en çok ben kalmak istiyorum ama 4 yıldır takımda en az para alan oyunculardan biriyim. Artık hak ettiğim parayı kazanmak istiyorum. Menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Teklifinizi artırmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi"Larin, Kanada Ulusal Takımı ile 50 maçta 24 gole imza attı. Bu alanda rekortmen ve bu sayıyı geliştirmeye devam edecek. Dünya Kupası'nda da Kanada'nın gol silahı olacak. Ve Beşiktaş, yoktan var ettiği ve şu anda değeri 11 milyon Euro olan bu oyuncuyu hiç gelir elde edemeden kaybedecek."