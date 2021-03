Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın sponsoru Vodafone oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Vodafone arasında yapılan anlaşmaya göre, siyah-beyazlı takımın adı Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oldu.



Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve kaptan Başak Gündoğdu katıldı.



Lansmanda bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Erkekler ve kadınların Süper Lig'de temsilcisi olan tek kulüp Beşiktaş. Böyle bir günün kuruluş günümüze gelmesi de çok hoş olmuş. Kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Anamız, bacımız, kızımız, her şeyimizsiniz. Ülke ve ailelerimizde sonra futbolumuz da sizlere emanet." diye konuştu.



Vodafone'la ilişkilerinin artarak devam ettiğini söyleyen Çebi, "Vodafone'la yakın akraba olduk. İlişkilerimiz bitecek gibi durmuyor. Bize her zaman destek verdiler. Stadın yapımındaki katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.



Diğer rakiplerinin de kadın futbol takımı kurması için girişimlerde bulunacağını kaydeden Çebi şunları aktardı:



"Rakiplerimiz bizim için kıymetli. Onların da kadın futbol takımı kurması konusunda istekliyim ve gerekli girişimleri yapacağım. Kadınlarımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermek bizim için keyif olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de bekliyoruz. Erkeklerde nasıl altyapımız varsa kadın takımı için de planlarımız var. Kulübün marka değeri için de bunu çok istiyorum."



- Aksoy: "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na isim ve göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz"



Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy ise "Futbolda 'Ben Varım' diyen kadın sporcuları desteklediklerini bildirdi. Kadınların yıllarca futboldan uzak durduğuna işaret eden Aksoy şunları kaydetti:



''Kadınlar futbol oynayamaz' şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, futbolun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatı. Üst üste aldıkları şampiyonluklarla, toplumsal cinsiyet yargılarını futbol sahasında kırmayı başardılar. Vodafone olarak, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na isim ve göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak hepimizin görevi. Kadın futboluna desteğimizi sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istiyoruz. Bu değerli işbirliği için sayın başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına bir kez daha teşekkür ediyoruz."



Aksoy daha önce yaptıkları Geleceğin Kara Kartalları projesinin kadınlar için de uygulanabileceğini söyledi.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın birçok kadına ilham olacağını ifade etti.



Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da kadın istihdamına da destek verdiklerini belirterek, "Sadece kadın futbolculara değil kadın istihdamına da destek veriyoruz. Futbolu geliştirmek ve rekabeti sağlamak adına ezeli rakiplerimizin de kadın futbolu takımı kurmasını istiyoruz. Sadece Beşiktaş için değil milli takım için de önemli bir kaynağız. Bu sene 16 sporcumuz A takım ve genç milli takımda oynamakta. Kadınlara önem veren bir başkanımız var. Kadın istihdamına ve futbola önem verilirse Türk futbolu adına gelişim sağlanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ise "Göreve geldiğimden beri Beşiktaş ailesi yakın ve samimi hava gösterdiler. Başkanımıza ve eşine verdiği değerden ötürü teşekkür ediyorum. Kadın her yerde olmalı ve konuşmalı. Kadın susturulamaz. Beşiktaş bu özgürlüğü sağladığı için onur ve şeref duyuyorum." dedi.



Takım kaptanı Başak Gündoğdu ise verilen desteğe şampiyonlukla cevap vereceklerini aktardı.



1 yıllık anlaşmaya göre Vodafone, siyah-beyazlı kulübe 2 milyon lira ödeyecek.