



TEK TESELLİ JACKSON MULEKA Beşiktaş , transfer dönemi boyunca geçmiş transferlerinden dolayı kontenjan sorununa katılmıştı. Takıma önceden transfer edilen Amartey, Aboubakar, Oxlade Chamberlain, Bahtiyar Zaynutdinov gibi isimler takımdan ayrılmak için maaşını peşin talep etmişti.

Kara Kartal'da bu transfer döneminde takımdan gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. Al Kholood'a transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldıBeşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.Beşiktaş forması altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.