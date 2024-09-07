Beşiktaş'ın tek tesellisi Muleka

Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki tek bonservis geliri Jackson Muleka'dan geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın tek tesellisi Muleka
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07 Eylül 2024 12:08
Son güncelleme 07 Eylül 2024 13:37
Beşiktaş, transfer dönemi boyunca geçmiş transferlerinden dolayı kontenjan sorununa katılmıştı. Takıma önceden transfer edilen Amartey, Aboubakar, Oxlade Chamberlain, Bahtiyar Zaynutdinov gibi isimler takımdan ayrılmak için maaşını peşin talep etmişti.

TEK TESELLİ JACKSON MULEKA

Kara Kartal'da bu transfer döneminde takımdan gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu. Al Kholood'a transfer olan 24 yaşındaki forvet için 1 milyon Euro kiralama ücreti alındı. Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncu Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş forması altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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