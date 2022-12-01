X

Beşiktaş'ın gizli planı: Eden Hazard

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eden Hazard transferi için nabız yoklamaya başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ın gizli planı: Eden Hazard
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2022 14:00
Rachid Ghezzal'ın sakatlığı süresinde takımı sırtlayacak bir yaratıcı oyuncu arayan ve Hakim Ziyech transferinde Chelsea'yi henüz ikna edemeyen Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi.

Bunlardan birinin de Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan yıldız futbolcu Eden Hazard olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Eden Hazard için 1.5 yıllık kiralama teklifi hazırladığı belirtildi.

Real Madrid, 2019 yılında Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eden Hazard'ı kadrosuna katmıştı. Bu sezon 6 maçta, sadece 229 dakika süre alan yıldız futbolcu, 1 gol 1 asist üretti. Dünya Kupası'nda yer alan 31 yaşındaki futbolcu bugün Hırvatistan'a karşı 'Ya tamam ya devam' maçına çıkacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ