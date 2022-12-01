Beşiktaş'ın gizli planı: Eden Hazard

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı süresinde takımı sırtlayacak bir yaratıcı oyuncu arayan ve Hakim Ziyech transferinde Chelsea'yi henüz ikna edemeyen Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi.



Bunlardan birinin de Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan yıldız futbolcu Eden Hazard olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Eden Hazard için 1.5 yıllık kiralama teklifi hazırladığı belirtildi.



Real Madrid, 2019 yılında Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eden Hazard'ı kadrosuna katmıştı. Bu sezon 6 maçta, sadece 229 dakika süre alan yıldız futbolcu, 1 gol 1 asist üretti. Dünya Kupası'nda yer alan 31 yaşındaki futbolcu bugün Hırvatistan'a karşı 'Ya tamam ya devam' maçına çıkacak.





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