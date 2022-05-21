Beşiktaş, imzaya çok yakın!

Beşiktaş, İsveç ekibiyle 2.5 milyon Euro bonservis bedelinin 5 eşit taksit halinde ödenmesi konusunda el sıkıştı. Ondrejka ile 5 yıllık kontrat üzerinden görüşmeler devam ediyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, imzaya çok yakın!
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21 Mayıs 2022 09:59
Beşiktaş'ın genç ve potansiyelli oyuncu planında önemli yer tutan Jacob Ondrejka için kulübü Elfsborg ile 2.5 milyon Euro rakamı üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Siyah-beyazlılar, ödeme planı konusunda da İsveç ekibini ikna etti. 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin Elfsborg'a 5 eşit taksit halinde ödenmesi noktasında el sıkışıldı.

Bu gelişme sonrası Ondrejka tarafıyla temasları sıklaştıran Beşiktaş, menajeri ile yıllık ücret ve sözleşme detayları üzerinde pazarlıklara başladı.

19 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık kontrat imzalamak isteyen Beşiktaş, bu transferi en kısa süre içerisinde neticeye bağlamayı hedefliyor. 

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