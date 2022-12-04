Beşiktaş ile Fenerbahçe yine karşı karşıya

Beşiktaş ve Fenerbahçe yeni bir stoper yarışına girmek üzere.



Sarı-lacivertliler uzun süredir stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, transferle ilgili yaptığı açıklamalarda savunma hattına takviye yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Mutlak bir stoper transferi yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, Alman ekibi Köln'de forma giyen Timo Hübers'i gündemine aldı.



Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan savunmacı için devrede olduğu kaydedildi. Alman medyasında yer alan iddialarda, "Türk ekibinin tecrübeli patronu Güneş, defansta gelişime açık bir oyuncu istiyor. Hübers gündemlerinde. Fakat ezeli rekabet bu transferi iki taraf için de zorlaştırabilir" ifadeleri kullanıldı.



Hübers için devre arasında kulübü Köln'e teklif yapılabileceği belirtildi. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının diğer kulüplerin iştahını kabarttığının altı çizildi.



Bu sezon, Köln forması ile 20 maça çıkan 26 yaşındaki stoper 1 gol attı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ