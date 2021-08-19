Beşiktaş Icrypex'te transfer: Ege Havsa

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ege Havsa'yı renklerine bağladı

Haber; AA
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Beşiktaş Icrypex'te transfer: Ege Havsa
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19 Ağustos 2021 14:30
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ege Havsa ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 24 yaşındaki Ege Havsa'nın kadroya katıldığı belirtildi.

Anadolu Efes altyapısından yetişen ve 3 sezon (2013-2016) Pertevniyal forması giyen Ege Havsa, kariyerine 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde devam etti.

NCAA'de Fordham Üniversitesi, Utah Valley Üniversitesi'nde oynayan 1,96 metre boyundaki Ege, geçen sezonu Rice Üniversitesi'nde geçirdi. Ege, 25 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


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