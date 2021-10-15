Beşiktaş için ne dediler?

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında 1-0 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Önder Özen, Metin Tekin ve Erman Toroğlu yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

Teknik adam değişiklikleri sonrası, bu kötü gidişatın sebebi biz değildik reaksiyonu olur oyuncularda. Karagümrük maçını izlerken ben hayal kırıklığına uğramıştım. Başakşehir'in iyi bir kadrosu var. Savunma hattında 3 ismi değiştirmiş.



Başakşehir, Emre Belözoğlu ile iyi hazırlanmış ama Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk yarı izlediğimiz bölümlerde, en az 4-5 tane pozisyonu var her iki takımın da. Başakşehir'in 1-2 tane daha fazla. 1-0'dan sonra kafayla pozisyonu var. 0-0'da Rıdvan'ın kestiği topta kendi kalesine atıyordu Başakşehir. Bildiğimiz Beşiktaş kalitesinde yoksunlar. Başakşehir tecrübeli ve kaliteli. Mert'in bireysel hatası geldi ve affetmediler.



Kalede rotasyon zamanı değildi. Ersin'le başlamalıydı. 'Başakşehir kalecisi Mert'ti ya hani. Beşiktaş 17 puanda kazanmak zorunda. Ersin ile Mert arasında uçurumlar yok ama Ersin çok fit. Mert'in maç eksikliği var. Visca'nın vuruşunda Mert'in maç eksiği duruşudur o duruş ve sektiriş. Okaka'nın da deneyimi var. Kendini Vida'ya göre ayarladı. Normalde ofsayt olur o pozisyon.



İkinci yarı enteresan bir maç olur. Başakşehir son pasları doğru kullanırsa daha fazla pozisyon yakalar. Sergen Yalçın doğru değişiklikler kararı vermeli. Minimum 2 değişiklik. Atiba kesinlikle çıkmalı. Alex Teixeira'yı mutlaka oynatır. Josef'in yanına Atiba'yı koyunca Josef'in de etkinliği düştü. Atiba - Teixeira değişikliği ve artı Larin girmeli. Josef'i tek bırakmalı ve Alex Teixeira oynamalı.



ERMAN TOROĞLU



Ben 4. dakikada seyretmeye başladım. Ne Beşiktaş eski Beşiktaş, ne Başakşehir eski Başakşehir. Başakşehir üzerindeki ölü toprağını atmış. Teknik adam değişikliği belli olmuş. Beşiktaş'ta enteresan olan şey, değişiklik yok. Sergen Yalçın, Avrupa Kupaları benim için önemli değil demiş. O zaman neden Beşiktaş Yönetimi bu transferleri yaptı. Formayı sen giy, ben giyeyim 4. olur zaten. Sergen Hoca'nın bu cümlesine şaşırdım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde çıkamayacaksın da Avrupa Ligi'ni istemiyorum demesine şaşırdım. Geçen seneki bastırma, alma verme yok Beşiktaş'ta. Bunların kafası ne, onu anlamadım. Türkiye Ligi eskisi gibi değil. Sen o zaman neden bu transferleri yaptırdın adamlara? Genç, heyecanlı topçular gelsin 4. olur zaten.



Beşiktaş'ta geri gidiş var, Başakşehir'de teknik adam değişikliği etkisi var. Bir maçta bu kadar değişiklik olmaması gerekir. Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu çok çok iyi. Beşiktaş'a pozisyon vermiyorlar. Bu sene Sergen Yalçın'ın işi zor. Geçen sene hepimiz hak ediyordu diyorduk. Ancak bu sene o şeyi göremiyorum Beşiktaş'ta. Bu sene Beşiktaş'ın işi çok zor. Acaba Sergen Yalçın onu mu hissetti? Galatasaray, özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor geçen seneki gibi değil.



Başakşehir bulunduğu yerin takımı değildi. Oyun şekli falan bayağı bir düzgün. Hepsi iyi oyuncular çünkü bunların. Demek ki teknik adam sorunu vardı.



METİN TEKİN



Beşiktaş araya girmeden önce eksik kadroydu. Bugün yine 2 önemli oyuncu yok. Pjanic, Bence Beşiktaş orta sahasında önemli, Nkoudou çabukluğu yok. İlk yarıda seyir zevki yoktu ama oyun doğruları vardı her iki takım için de. Pozisyon zenginliği yoktu, doğrularla oyun ortada kitlendi. İki pozisyon, ikisi de Başakşehir'den. Mert'in tam önünde sekiyor top, sektirdiğin zaman oradan kaleciye de yazacak gol. Vida'nın da takibi yoktu.



ÖNDER ÖZEN



Böyle bir oyunda çok belirgin bir bireysel performans ortaya çıkarmak kolay değil. Beşiktaş, sert bir deplasmana geldiğinin farkında. Başakşehir'in kadro kalitesi yüksek, tehlikeli oyuncular var. Chadli ve Deniz'e topun gelmesine engel olmak, Visca ve Okaka'nın koşacağı alanlara engel olmak gerekiyordu, Beşiktaş bana sorarsanız bunu yaptı. 1,5 pozisyon var, Berkay'ın pozisyonu buçuk. Beşiktaş orta sahasının tamamına yakın oynandı, kompakt iki takım gördük. Bu tip dar alanlarda pas trafiği oluşturmak zor, Beşiktaş Pjanic'i aradı. Tek oynayan ligimizdeki tek oyuncu belki Pjanic, bu işin ustası. Onun yokluğunda akıcılık kazanan bir oyun olmadı. İki takım da birbirlerine önlem aldı, birbirlerine saygı duydu. Mert'in sektirişi, Okaka'nın doğru yerde duruşu skoru belirledi. İlk 15 dakikada Oğuzhan'ı beğendim. Oğuzhan'ın da başarılı olması için topun akıcılığına ihtiyacı var. Beşiktaş'ın oyunu daha fiziksel bir şehreye büründürmesi gerekiyor.





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