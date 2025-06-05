Beşiktaş'ı üzen haber: Patrick Berg!

Beşiktaş, ara transfer döneminde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda Norveçli orta saha Patrick Berg için 5 milyon euro teklif etmiş, ancak bu teklif Bodo/Glimt tarafından geri çevrilmişti. Norveç ekibinin Berg için 9 milyon euro talep ederek kulüpleri caydırmak istediği belirtilmişti.



"BERG'İ ÇOK İSTEDİK"



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yaptığı açıklamada, "Patrick Berg için 4.5-5 milyon euro civarında teklif verdik. Oyuncu gelmeyi çok istiyordu, ama kulübü bırakmak istemedi" ifadelerini kullanarak bu girişimi doğrulamıştı.

Teknik direktör Solskjaer de Norveç basınına konuşarak, "Bodo/Glimt'e büyük saygı duyuyorum. Ama Berg'in Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda Türk basınında adının 'taraftarın rüya oyuncusu' olarak anıldığını gördüm" dedi.Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de Patrick Berg için yeni bir hamle yapacağı konuşulurken, Norveç basınına göre Bodo/Glimt kapıları şimdiden kapattı. Dagbladet gazetesi, kulübün Patrick Berg'i yaz transfer döneminde de satmayı düşünmediğini aktardı.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Bodo/Glimt'in, Ağustos ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesinde Berg'i bırakmak istemediği ifade ediliyor. Kulüp, grup aşamasına kalması halinde yaklaşık 25 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.31 maçta forma giyen 26 yaşındaki Norveçli orta saha, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.