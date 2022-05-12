Beşiktaş bir yandan Valerien İsmael ile oyun planını oturtmaya çalışırken, diğer taraftan da kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Siyah beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden biri olan Güven Yalçın için sıcak gelişmeler yaşandı. Genç golcü ile anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.



9 GOLE DİREKT KATKI



Güven zaman zaman performansıyla eleştirilse de bu sezon 32 maçta şans buldu. 6 gol ve 3 asistle öne çıktı.



