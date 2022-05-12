Beşiktaş, Güven Yalçın'da mutlu sona yakın!

Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran Beşiktaş 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı kadroda tutma kararı alırken, maaş konusunda ufak pürüzler kaldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Güven Yalçın'da mutlu sona yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2022 09:10
Beşiktaş bir yandan Valerien İsmael ile oyun planını oturtmaya çalışırken, diğer taraftan da kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden biri olan Güven Yalçın için sıcak gelişmeler yaşandı. Genç golcü ile anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

9 GOLE DİREKT KATKI

Güven zaman zaman performansıyla eleştirilse de bu sezon 32 maçta şans buldu. 6 gol ve 3 asistle öne çıktı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ