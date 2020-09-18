Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı

'tadüğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah beyazlılara döndü. 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı ve Beşiktaş transferini resmen açıkladı.Siyah-beyazlılar, transferi resmen açıklamadan önce TFF'de lisansını çıkardı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.Siyah beyazlılar kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti.2380.720464044