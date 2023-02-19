Beşiktaş Futbol Akademisi'nden alkışlanan hareket

Beşiktaş Futbol Akademisi, Kahramanmaraş'taki çocuklara moral etkinliği düzenledi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş Futbol Akademisi'nden alkışlanan hareket
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2023 22:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'dan Kosovalı oyuncu Valmir Veliu'yu 3 aylığına kiraladığını açıkladı.

3 aylığına İstanbulspor'da olduğunu ifade eden Valmir Veliu, "Merhabalar, ben Valmir Veliu. 3 Aylığına İstanbulspor'dayım. Antep'te, Hatay'da ve Suriye'de olanlar için çok üzgünüm. Umarım herkes bir an önce mutlu günlere dönebilir ve umarım hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Ülkem Kosova da Türkiye'ye yardım etti. Her zaman da yardım için hazırlar. Her insan birilerinin yardımına ihtiyaç duyar. Özellikle kritik ve zor anlarda. Bu tarz anlarda yardıma hazır olmak iyidir. Birisine yardım ettiğinde iyi hissedersin. Bu sabah sosyal medyadan Atsu'nun haberini aldım. Atsu için, Hatay için ve Atsu'nun ülkesi için çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Türkiye'ye yardım etmek isterseniz 1866'ya "Tek Yürek" yazarak mesaj gönderebilirsiniz" dedi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ