Beşiktaş evinde nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Arthur Masuaku frikikten attı. 29 yaşındaki Kongolu sol bek, kariyerinin ilk frikik golüyle Beşiktaş'a 3 puan kazandırdı.



Siyah beyazlılarda Valentin Rosier, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



2 maç aranın ardından kazanan Beşiktaş, puanını 26'ya yükseltti. Adana Demirspor'un ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 27 puanda kaldı.



Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Adana Demirspor ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.



ŞENOL GÜNEŞ, MERKEZİ DEĞİŞTİRDİ



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 15. haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna göre kadroda 3 değişiklik yaptı.



Orta sahada geçen haftaki Necip Uysal ve Atiba Hutchinson ikilisini değiştiren Güneş, iki futbolcunun yerine Josef de Souza ile Salih Uçan'ı görevlendirdi.



Defans hattında da değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Umut Meraş'ın yerine Arthur Masuaku'ya forma verdi.



JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor maçıyla birlikte yeniden orta sahadaki görev bölgesine geçti.



Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında da görev yapmamıştı.



DELE ALLI KULÜBEDE KALDI



Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, Adana Demirspor maçına da yedek kulübesinde başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarların protesto ettiği Dele Alli, Galatasaray ve Gaziantep FK maçları sonrası Adana Demirspor maçında da on bir kişilik kadroya giremedi.



TAYYİP TALHA ESKİ TAKIMINA KARŞI



Beşiktaş'ın sezonun başlamasından sonra Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, ilk kez eski takımına karşı görev yaptı.



Siyah-beyazlı oyuncu, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hasret giderdi.



Tayyip Talha, sezonun ilk 5 haftasında Adana Demirspor'da görev yapmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye topa kafayla vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.

40. dakikada N'Koudou'nun soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleciyi geçerek arka direkteki Cenk Tosun'un önüne düştü, Cenk'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak diğer direkteki Weghorst'a gitti ama Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Tayyip Talha Sanuç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Ertaç gole izin vermedi.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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